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Haberler Altay Altay umut tüketti

Altay umut tüketti

HABER MERKEZİ
Altay umut tüketti
TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, ezeli rakibi Göztepe karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle umut tüketti. Takımdan ayrılan oyuncuların ardından genç bir kadroyla Gürsel Aksel Aksel Stadı'nda mücadele eden siyah-beyazlılar ilk yarı boyunca rakibine dirense de farklı mağlubiyete engel olamadı. Yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer yönetimindeki ilk maçını puansız kapatan Altay'da deneyimli çalıştırıcı, varoluş mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Biçer, "Altay büyüklüğünü her şartta, her yerde gösterecektir" dedi.
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