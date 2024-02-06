Yeni kriz kapıda

Trendyol 1. Lig'de çok kötü günler geçiren Altay'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle elindeki as oyuncuların neredeyse tamamını kaybeden İzmir temsilcisi, yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Daha önce golcüsü Marco Paixao ve sağ beki Tolga Ünlü'yü Şanlıurfaspor'a kaptıran siyah-beyazlılarda geçtiğimiz gün takımdan ayrıldığı öğrenilen 37 yaşındaki golcü Deniz Kadah, 35 yaşındaki savunmacı Özgür Özkaya ve 36 yaşındaki orta saha Ceyhun Gülselam'ın da Urfa ekibi ile anlaştığı belirtildi.

Yaprak dökümünün yaşandığı Altay'da Deniz Kadah'ın imzayı atmak için Urfa'ya gideceği ifade edilirken, Özgür ve Ceyhun'un son detayları görüştükten sonra anlaşma yapacağı öğrenildi.

VEDALAR AÇIKLANACAK

Siyah-beyazlılarda önceki günlerde kaleci Eren Karataş Manisa FK, genç stoper Efe Sarıkaya Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble, Zeki Yıldırım Bucaspor 1928, takım kaptanı İbrahim Öztürk Talasgücü Bld. ile imzalamıştı. Deniz Kadah'ın da gitmesiyle Altay'da ayrılık kararı alan ve kendine kulüp bulamayan tek isim kaleci Ozan Evrim oldu. Vedaların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken, İzmir ekibinde birkaç ayrılığın daha yaşanabileceği ifade edildi.

ESKİ BAŞKANDAN TARAFTARLARA TEPKİ

GÜRSEL Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir taraftar, yedek kadroda yer alıp saha kenarında ısınan Altaylı genç futbolculara elindeki parayı göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Altay'ın eski başkanlarından Niyazi Konuşmaz sosyal medya hesabı üzerinde bu paylaşıma tepki gösterip, "Göztepe'nin Side Antalya'da otelde rehin tutulurken gelip kefil olup çıkmasını bir Altaylı olarak ben sağladım. 2013 sezonu idman yeriniz yokken size Gaziemir'i açıp idman yaptırıp size iyilik yapan Altay Spor Kulübü'dür. Düştüğünüzde elini uzatan hep biz olduk" yorumunu yaptı.