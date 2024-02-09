Altay’da Ceyhun ve Özgür kaldı

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, birçok futbolcusuyla yol ayrımına giden Altay'a iki isimden iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda takımın tecrübeli isimleri Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın takımdan ayrılmayacağı ifade edildi.

Son 5 buçuk sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki sol bek Özgür ve iki buçuk sezondur Altay formasıyla mücadele eden ön libero Ceyhun'un takımdan ayrılmak istemedikleri kaydedildi.

Paixao, Tolga, Zeki, İbrahim, Deniz, Ozan Evrim gibi deneyimli isimlerle vedalaşan İzmir temsilcisi, takımdan ayrılacakları öne sürülen Özgür ve Ceyhun'un bu kararlarıyla rahat bir nefes aldı.

KALEYE ALTYAPIDAN TAKVİYE

Transfer yasağı süren ve yaşanan ayrılıklarla sarsılan Altay, altyapıdan genç oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzalamayı sürdürüyor. Daha önce 18 yaşındaki milli stoper Hikmet Çolak ve kaleci Ulaş Hasan Özçelik'le mukavele yapan siyah-beyazlılar şimdi de 17 yaşındaki file bekçisi Galip Semih Mendeş ile 3 yıllık kontrat imzaladı.