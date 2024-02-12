Altay’a puan morali

Trendyol 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay, evinde son haftaların formda ekiplerinden Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalarak moral buldu. Tecrübeli oyuncularının yuvadan uçmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosuyla lige tutunma savaşı veren siyah-beyazlılar üst üste aldığı Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) yenilgilerinin ardından taraftarının önünde mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ligde 12 puana ulaşan İzmir temsilcisi, son 3 maçını kazanan Erzurumspor'u durdurarak kolay lokma olmayacağını gösterdi. Altay 3 maç sonra kalesini gole kapatarak alkış topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün ardından genç futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Aldığımız 1 puan bizim için değerli, oyuncularımın gösterdiği mücadele bizim için en az 1 puan kadar önemliydi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

OZAN EVRİM KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Altay'da kulübe ihtarname yolladıktan sonra takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç, kararını değiştirerek yuvaya döndü. Teknik direktör Cüneyt Biçer, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan tecrübeli file bekçisine Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de görev verdi. Genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakat olması nedeniyle yedek kulübesinde Ulaş Hasan görev bekledi. Altay'da Ceyhun, Özgür ve Murat Uluç'un ardından Ozan'ın da yola devam etmesiyle takımda kalan deneyimli futbolcu sayısı 4'e yükseldi.