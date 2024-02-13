Menemen FK Play-Off’tan çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a öne geçtiği maçta deplasmanda 2-1 yenilen Menemen FK, Play-Off hattının dışında kaldı. Önceki hafta da evinde 24Erzincanspor'a aynı skorla kaybeden sarı-lacivertliler 7. basamağa geriledi. İzmir ekibi 6 maçlık deplasman galibiyet serisine de Fethiye'de son verdi. Teknik direktör Yılmaz Vural, yenilgilerin kendilerine yakışmadığını söyledi. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Önümüzdeki İnegölspor maçını kazanıp tekrar hedeflediğim yere ulaşacağız" dedi.