Altay’da Deniz bilmecesi

ALTAY'DA takımdan ayrılan tecrübeli oyuncular arasında yer alan Deniz Kadah, ara transfer döneminde başka bir kulüple anlaşmayınca boşta kaldı. Kulüpten birçok ismin ayrılığının ardından bir takıma imza atmayan Deniz ile tekrar masaya oturmak ve anlaşmak isteyen yönetim, oyuncudan gelen geri bildirimle şok oldu. Başarılı oyuncu kurmaylara ailevi nedenlerden dolayı futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi. Son 3 karşılaşmada kadroda yer almayan 37 yaşındaki gurbetçi santrfor durumu yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMEDİM"

Deniz, kendisine birçok teklif gelmesine rağmen ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transfer düşünmediğini ve futbolu bırakma noktasına geldiğini dile getirdi. "Hayatta her şeyin futbol olmadığını anladığımız bir süreçti ama futbolun da bir tedavi etkisi yapabileceğini anladım" diyen Deniz, alacakları nedeniyle Altay aleyhine hukuki süreç başlatmadığını söyleyerek, "Tüm bu sürecin sayın başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleşti. Hem kendisine hem desteğini hiç esirgemeyen teknik ekibimiz ve futbolcu arkadaşlarıma ve tabii ki hep yanımızda olduklarını hissettiren Büyük Altay taraftarına çok teşekkür ederim" dedi.

Teknik direktör Cüneyt Biçer de Deniz Kadah'ın durumuyla ilgili kendisiyle konuşmadığını söyledi. Biçer, "Deniz'in idari anlamda sayın başkanla görüşmeler yaptığını biliyorum. Kendisinin bazı sorunları olduğunu, kafasının futbolda olmadığını, kişisel sıkıntıları ile birlikte transfer sürecinin de kendisini etkilediğini başkana bildirmiş. Kendisiyle bir görüşme yapmadım. O da hiçbir antrenmana katılmadı" dedi.

CÜNEYT BİÇER BODRUM'A BİLENDİ

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, son haftaların formda takımı Erzurumspor karşısında aldıkları 1 puanın sayısal değeri dışında takımın özgüven ve isteğini artırma anlamında çok değerli olduğunu vurguladı. Sergiledikleri mücadelenin gelecek için ümit verdiğini belirten tecrübeli teknik adam "Pazar günü Bodrum deplasmanında aynı mücadeleyi sergileyip, Bodrum'dan en iyi şekilde dönmenin yolunu arayacağız. Altay kültürüne yakışan kolej takımı havasında günümüzden vazgeçmeden, geleceğimizi planlama amacıyla yolumuza başladığımız gibi devam etmek istiyoruz" dedi.