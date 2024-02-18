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Haberler Altay Bodrum FK 3-0 Altay | MAÇ SONUCU

Bodrum FK 3-0 Altay | MAÇ SONUCU

Trendyol 1’inci Lig’de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK, 23’üncü haftada konuk ettiği düşme hattındaki İzmir ekibi Altay’ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23’üncü dakikada penaltıdan Üzeyir, 57’nci dakikada Gökdeniz ve 78’inci dakikada penaltıdan Kenan attı. Bu sonuçla Bodrum FK 42 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı.

AA HABER MERKEZİ
Bodrum FK 3-0 Altay | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bodrum'a galibiyeti getiren golleri Üzeyir Ergün (p), Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maçtır yenilmeyen Bodrum FK 42 puana yükseldi. 5 maçtır galip gelemeyen Altay ise 12 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Bodrum FK deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 70 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 76 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 79 Tunahan Akpınar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı) , Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 70 Kenan Özer)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Enes Öğrüce), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 71 Arda Gezer), Mehmet Gündüz (Dk. 71 Ege Parmaksız), Kuban Altunbudak, Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 46 Caner Baycan)

Goller: Dk. 23 Üzeyir Ergün (Penaltıdan), Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 78 Kenan Özer (Bodrum FK)

Salı kart: Dk. 15 Onur Ege (Altay)

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