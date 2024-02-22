Altay’da Biçer değiştirdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer'in takımın başına geçmesiyle ilk 11'de bazı değişiklikler yaşandı. Devre arasında deneyimli isimlerinin büyük çoğunluğuyla yolları ayıran İzmir temsilcisinde Göztepe maçının öncesinde dümene geçen deneyimli çalıştırıcı Biçer, kadroda biri zorunlu iki hamle yaptı. Kaleci Mustafa'nın Göztepe maçında sakatlanmasının ardından kaleye deneyimli eldiven geçerken son iki maçta ilk 11'de yer aldı. Biçer, forvet hattında da Nurettin'i ilk 11'e monte etti. 19 yaşındaki futbolcu Göztepe, Erzurumspor FK ve Bodrum FK ile oynanan son üç maçta ilk 11'de yer aldı.

KADER ORTAĞINI KONUK EDİYOR

Düşme hattına demir atan Altay, bu hafta kendisiyle aynı problemleri yaşayıp kümede kalma umutları mucizelere kalan Giresunspor'u konuk edecek. İki sezon önce Süper Lig'de birbirlerine rakip olan iki kulüp, bu sezon 2. Lig'e düşmenin eşiğinde. Altay'a olduğu gibi Giresunspor'a da Süper Lig'deyken 2 dönem transfer yasağı geldi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Giresunspor bu sezona genç ağırlıklı kadrosuyla başlamıştı.