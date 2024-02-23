Son dakika: Altay evinde tek golle kazandı

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Altay'ın geliştirdiği atakta Eren'in ceza yayının solundan uzak köşeye sert vuruşunda kaleci Erkan topu kornere çeldi.
15. dakikada Giresunspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru gelen topa Mert Han kafayı vurdu. Kaleci Ozan topu çıkarmayı başardı.
17. dakikada sağdan Salih'in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
24. dakikada Altay'ın soldan kullandığı korner sonrası savunma topu sol çapraza doğru gönderdi. Salih'in kafayla yeniden kale alanının soluna doğru doldurduğu topu Murat kafayla ağlara yolladı. 1-0
49. dakikada Altay'ın sağdan geliştirdiği atakta arka alana doğru ortalanan topa Eren kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.
50. dakikada Giresunspor'un rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Faruk doğrudan kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.