Altay nefes aldı

Tredyol Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında direkt rakiplerinden Giresunspor'u tek golle mağlup ederek 5 maç sonra kazandı: 1-0. 7. dakikada Eren ceza sahası dışından köşeye vurdu, kaleci Erkan topu kornere tokatladı. 15'te Giresunspor'un kullandığı serbest vuruşta Mert Han kafayı vurdu, kaleci Ozan topu güçlükle kontrol etti. 17'de Salih sağ kanattan ortasını açtı, Murat Uluç'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. 24'te yaşanan karambolde kendisine doğru gelen topu Salih kafayla yeniden ceza sahasına doğru gönderdi. Murat Uluç şık bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.

ÇERÇEVEYİ BULAMADILAR

49'da Salih'in sağ kanattan ortasında Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı. 51'de Faruk serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, top üstten auta çıktı. 67'de Berkan ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. 82'de Şahin sol kanattan ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde Mehmet gelişene sert vurdu, top üstten auta gitti. Maç 1-0 Altay üstünlüğüyle sona erdi.

BİÇER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Altay'ın sahasında Giresunspor'u ağırladığı maçta teknik direktör Cüneyt Biçer kadroda tek değişime gitti. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta oynanan Bodrum FK karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadrodan farklı olarak Nurettin'in yerine deneyimli santrafor Murat Uluç'u ilk 11'e monte etti.

GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu süreçte Tuzla, Kocaeli, Göztepe ve Bodrum'a kaybe-kaybeden Altay, Erzurumspor ile den ise berabere kaldı.

GOLÜNÜ HEDİYE ETTİ

İzmir temsilcisinde rakip ağları sarsmayı başaran deneyimli forvet oyuncusu Murat Uluç attığı golü yakında baba olacak olan takımın medya sorumlusuna hediye etti. Tüm takım futbolcuları ve medya sorumlusu sevinç yumağı oluştururken ortaya güzel görüntüler çıktı.

FOTOĞRAFLAR: BERKE ÖZBAY