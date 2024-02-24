Teknik hamle kritik 3 puan

SULARIN bir türlü durulmadığı ve tüm zorluklara rağmen kümede kalma mücadelesi veren Altay, kendisi gibi ateş hattının gediklisi haline gelmiş Giresunspor karşısında kritik 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maça istekli başlayan siyah-beyazlılar, ligin en zayıf ekiplerinden olan Karadeniz temsilcisi karşısına 5 maçlık galibiyet hasretini bitirme amacıyla çıktı. İzmir ekibi, iyi niyetli mücadelesini sürdürürken dişine göre rakibi Giresun'a adeta maç boyunca nefes aldırmadı.

Baştan sona meşin yuvarlağın hakimiyetini elinde tutmayı başaran İzmir ekibi, savunmada yine iyi iş çıkardı. Önceki maçlarda hücumda yaşadığı üretkenlik sorununa ise deneyimli çalıştırıcı Cüneyt Biçer çözüm buldu. Biçer, son maçlarda ilk 11'e monte ettiği genç Nurettin'in yerine yılların santraforu Murat Uluç'a görev verirken, teknik hamlesini yaptı. Ve bu hamle Altay'ın galibiyet hikayesini yazmasını sağladı. Uluç, 24. dakikada şık bir kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getirdi ve klasın kalıcı olduğunu herkese gösterdi. Cüneyt Biçer'in forvet hattındaki bu hamlesi ile İzmir temsilcisi 5 haftalık hasretine son verirken, geçen yıl olduğu gibi bu sene de lige tutunma konusunda "Acaba yine olur mu?" sorusunu sorduracak umudu verdi.