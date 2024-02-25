Altay’ı Uluç sırtladı

TRENDYOL 1. Lig'de kendisi gibi yaşam savaşı veren Giresunspor'u evinde 42 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un golüyle 1-0 mağlup eden Altay, 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. 1. Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da alan Uluç, gösterdiği performansla eski günlerini aratmazken mücadelesiyle büyük alkış aldı. Deneyimli santrafor, hücumda sorun yaşayan ve 5 maçtır gol sevinci yaşayamayan siyah-beyazlıların gol özlemine de son verdi. Türkiye Kupası'nda rakip ağları 3 kez havalandıran Uluç, ligde ilk golüne imza attı ve bu sezon toplam dört gole ulaştı.

ÖZGÜR SARI KART CEZALISI

Siyah-beyazlılarda, Giresunspor galibiyeti moralleri düzeltirken, sol bek Özgür'ün cezalı duruma düşmesi ise teknik heyeti üzdü. Kritik karşılaşmada sarı kart gören tecrübeli savunmacı ceza sınırını aştı. Özgür, gelecek hafta Ümraniyespor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ligde puanını 15'e çıkaran İzmir ekibi, düşme hattında 17. sıradaki yerini korudu.

CÜNEYT BİÇER: "GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer sahaya 3 puan için çıktıklarını ve başardıklarını ifade ederken, "Her gün gelişmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki Ümraniye maçına hazırlanacağız. Gidişimiz inşallah bizi gideceğimiz en iyi yere kadar devam ettirir" diye konuştu.