Altay Ümraniye önünde

Trendyol 1. Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Altay, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanacak 25. haftanın açılış mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Devre arasında elindeki kilit oyuncuları kaybeden İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür dışında eksik veya sakat bulunmuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in oynanacak müsabakada bu bölgeye Yusuf Tekin'i monte etmesi bekleniyor. Giresunspor'u yenerek moral bulan siyah-beyazlılar, 15 puan ile 17. sırada konumlanıyor. Giresun galibiyetiyle 5 haftalık 3 puan özlemini sonlandıran İzmir temsilcisi, İstanbul ekibinden galibiyeti koparıp bu sezon deplasmandaki 2. zaferini elde etmek isterken, hanesine 3 puan yazdırarak seriye bağlamak istiyor.