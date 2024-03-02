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Haberler Altay Altay’ın gücü yetmedi

Altay’ın gücü yetmedi

İzmir temsilcisi, başa baş mücadele ettiği rakibi karşısında devre biterken yediği golle geriye düştü. İkinci yarıda Popov skoru belirledi.

HABER MERKEZİ
Altay’ın gücü yetmedi

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Altay, Ümraniyespor'a konuk oldu. 12'de Emrecan'ın sert şutu direkten döndü. 29'da Enes'in uzaktan şutu az farkla auta gitti. 43'te Emrecan'ın sol çaprazdan şutu üst direkten döndü. 45'te Muhammed'in pasında Uğur Kaan'ın gelişine sert şutu yerden uzak direğe çarparak ağlara gitti. 71'de kullanılan serbest vuruşta arka direkte Glumac'ın çevirdiği topa Popov'un kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu Popov boş kaleye gönderdi: 2-0. 85'te Saponjic'in şutunda kaleci Ozan gole izin vermedi. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

CEYHUN SAKATLANDI

Altay'ın orta sahadaki tecrübeli ismi Ceyhun Gülselam, dün şanssız bir sakatlık yaşadı. İlk yarıda girdiği bir pozisyondan sonra sol bacağında sıkıntı oluşan Ceyhun maça devam edemedi. 36 yaşındaki oyuncu, maçın 26. dakikasında yerini Enes Yetkin'e bıraktı.

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