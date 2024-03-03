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Haberler Altay Altay taraftarlarından ezeli rakip Göztepe'ye jest

Altay taraftarlarından ezeli rakip Göztepe'ye jest

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları, son zamanlarda yaşanan gerginlikleri sona erdirmek adına rakip takım Göztepe'ye anlamlı bir jest yaptı.

DHA
Altay taraftarlarından ezeli rakip Göztepe’ye jest

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları son dönemde Göztepe taraftarları ile yaşadıkları gerginliklerin son bulması için ezeli rakiplerine jest yaptı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği, U19 Gelişim Ligi'nde dün oynanan Altay-Göztepe karşılaşması öncesi her iki takım kaptanına ve maçın hakemine çiçek verdi. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki U19 derbisinde yapılan bu hareket alkış topladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözlerine yer verdi. Geçen hafta U16 Gelişim Ligi'nde oynanan Bornova 1877-Altay maçı öncesi bir fanatik sahaya girip Altaylı oyunculara saldırıda bulunmuştu.

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