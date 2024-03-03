Altay umut tüketti

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta evinde son sıradaki Giresunspor'u 1-0 yendikten sonra kümede kalma mücadelesinde az da olsa umutlanan Altay önceki gün Ümraniyespor'a 2-0 kaybederek taraftarını üzdü. Bitime 9 hafta kala kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan İzmir ekibi sergilediği futbolla da sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Bu periyotta Altay kalesinde 11 gol görürken gol atma başarısı gösteremedi. Altay bu sezon dış sahada 13 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 11 yenilgi alıp topladığı 4 puanla en başarısız takım oldu. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta G.Birliği'ni konuk edecek.