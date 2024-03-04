Büyük Altay’dan örnek hareket

Altay taraftarları son dönemde Göztepe tribünleri ile yaşadıkları gerginliklerin son bulması için ezeli rakiplerine jest yaptı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği, U19 Gelişim Ligi'nde dün oynanan Altay-Göztepe maçı öncesi her iki takım kaptanına ve hakeme çiçek verdi. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki U19 derbisinde yapılan bu hareket alkış topladı. Siyah-beyazlılar sosyal medyada da dostluk mesajı verdi. Geçen hafta U16 Gelişim Ligi'ndeki Bornova 1877-Altay maçı öncesi Göztepeli bir fanatik sahaya girip Altaylı oyunculara saldırıda bulunmuştu.