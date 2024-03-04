  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Büyük Altay’dan örnek hareket

Büyük Altay’dan örnek hareket

HABER MERKEZİ
Büyük Altay’dan örnek hareket
Altay taraftarları son dönemde Göztepe tribünleri ile yaşadıkları gerginliklerin son bulması için ezeli rakiplerine jest yaptı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği, U19 Gelişim Ligi'nde dün oynanan Altay-Göztepe maçı öncesi her iki takım kaptanına ve hakeme çiçek verdi. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki U19 derbisinde yapılan bu hareket alkış topladı. Siyah-beyazlılar sosyal medyada da dostluk mesajı verdi. Geçen hafta U16 Gelişim Ligi'ndeki Bornova 1877-Altay maçı öncesi Göztepeli bir fanatik sahaya girip Altaylı oyunculara saldırıda bulunmuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA