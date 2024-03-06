Vah Altayım vah!

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve devre arasında deneyimli futbolcularının büyük bir kısmıyla vedalaşan Altay'da sular durulmuyor. Geçmişten kalan ve son yıllarda oluşan yaklaşık 600 milyon liralık borcu bulunan İzmir ekibinde A takımda yaşanan sorunlara ek olarak altyapının da adeta can çekiştiği öğrenildi. Ekonomik sorunlar nedeniyle A takımın büyük bir bölümünü altyapı oyuncularından kurarak mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılarda personel maaşlarının uzun zamandır ödenmediği ifade edildi. Altyapı antrenörlerinin yaklaşık 8-9 aydır maaş alamadığı kaydedilirken, geçmiş dönemlerden de alacaklarının olduğu ve hala bir adımın atılmadığı belirtildi.

SAĞLIK EKİBİ DE BIRAKTI

İzmir temsilcisinde ödemelerin yapılmaması nedeniyle kulüpte ayrılıklar da başladı.

Başka takımlarla anlaşmak durumunda kalan antrenörlerin yanı sıra sağlık ekibinin de görevlerini bırakarak takımdan ayrıldıkları öğrenildi. Altyapı futbolcu ve antrenörlerinin idmanlara bile gelip gitmekte zorlandığı kaydedilirken, yönetimin sadece deplasman ve kalacak yer giderlerini karşıladığı ifade edildi.

Altay altyapı takımının geçtiğimiz hafta yönetime tepki olarak çalışmalarını durdurduğu öğrenilirken, buna rağmen yönetimden bir adım atılmadığı kaydedildi. Öte yandan İzmir ekibinde kaleci antrenörünün de bulunmadığı, kimsenin siyah-beyazlı kulüple çalışmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

TOPSUZ İDMAN YAPIYORLAR

Çalışmalarını tüm zorluklara rağmen sürdüren genç futbolcuların antrenmanda top bile bulamadıkları kaydedildi. Altyapı futbolcularının antrenmanda topsuz çalışma yapmak zorunda kaldıkları vurgulandı. Öte yandan kulüp tesislerinde kalan altyapı futbolcuları için A takım deplasmana gittiği zaman yemek de çıkmadığı öğrenildi.

Altay ile Bornova arasındaki olaylı altyapı maçında hiçbir siyah-beyazlı idarecinin bulunmaması da dikkatleri çekti.