Altay’da Deniz döndü

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'a sevindirici haber geldi. İzmir temsilcisinde devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan ve ikinci yarıdan itibaren kadroda yer almayan deneyimli futbolcu Deniz Kadah'ın tekrar takıma döndüğü öğrenildi. Bu sezon 14 karşılaşmanın 11'inde ilk on birde forma giyen ve rakip ağları 2 kez sarsarak 1 de asiste imza atan 38 yaşındaki santraforun geride kalan süreçte siyah-beyazlı formayla mücadelesini sürdüreceği ifade edildi. Altay'ın, ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble ile anlaşan Efe Sarıkaya'nın 300 bin Euro'luk bonservis ücretini ise çalışma izni alamaması nedeniyle temin edemediği dile getirildi. İzmir ekibinde öte yandan yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almaya hazırlandığı kaydedildi