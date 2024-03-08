Altay’da mecburi kongre

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da yine hareketli günler yaşanıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan ve kümede kalmanın mücadelesini veren İzmir temsilcisinde yönetim yasal zorunluluk nedeniyle olağanüstü genel kurula gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada zorunlu seçimin 24 Mart Cuma günü Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da yapılacağı açıklandı. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı ise 29 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacağı açıklandı. Siyahbeyazlılarda son olarak 16 Kasım 2023'te gerçekleşen olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim kurulunda yedek listede yer alan bir üyenin geçmişte adli bir olaya karışması nedeniyle İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yönetimi geçersiz saydığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ise yaklaşık 4 aydır kulüpte imza yetkisinin halen eski başkan Ayhan Dündar'da olduğu ortaya çıkmıştı.

ÖZKARAL ADAY

Son yapılan kongrede Murat Pervane başkanlığa seçilmiş, daha sonra ise başkanlık görevini ana yönetimde yer alan Süleyman Özkaral'a devretmişti. Eski Başkan Ayhan Dündar ve ekibinde yer alan 5 eski yönetici, adli olaya karışan yedek yöneticinin üyelikten çıkarıldığını 23 Ocak'ta karar defterine işlese de Altay'ın yeniden seçime gitmek zorunda olduğu ifade edildi. Başkanlık görevini üstlenen Özkaral'ın bu kez resmi olarak koltuğa oturması bekleniyor.