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Altay’ın konuğu G.Birliği

HABER MERKEZİ
Altay’ın konuğu G.Birliği
Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, bugün evinde G.Birliği ile karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Sahasında son maçta Giresun'u yendikten sonra geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Play-Off hedefindeki Başkent ekibini yenerek kurtuluş umudunu artırmak istiyor. Altay'da sakatlıkları bulunan ön libero Ceyhun ve sol kanat Eren'in durumları maç saatinde netleşecek. Sarı kart cezası sona eren sol bek Özgür ise takımdaki yerini alabilecek. Ligde 15 puanı bulunan Altay 17'nci sırada, 34 puanlı Başkent ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor.
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