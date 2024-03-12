Altay taraftarından yönetime çağrı: Ödemeleri yapın

1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını her hafta tüketen Altay'da 1914 Taraftarlar Derneği, kulüp personeline ve futbolculara ödeme yapılması için yönetime çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı takımdan ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble'ye transfer olan Efe'nin 200 bin Euro olan bonservis ücretinin İzmir temsilcisine ödendiğini belirten taraftar temsilcileri bu paranın SGK ödemeleri yerine kulüpte çalışanlara ve oyunculara verilmesini istedi. Altay'da son yapılan kongrede göreve getirilen yönetim, yedek listedeki bir üyenin adli sicil kaydı çıkması nedeniyle geçersiz sayılırken, kulüpte imza yetkisi devam eden eski başkan Ayhan Dündar'ın kendi dönem borcunu ödemek istediği iddia edildi.

Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Efe Sarıkaya'nın transfer ücreti kulübümüze yatırılmıştır. Fakat eski yönetim bu para ile SGK borcunu ödemek istemektedir. Kendi dönemini ödemek istemeleri ayrıca büyük bir çelişkidir. Bu parayla 4 aydır ödenmeyen personel ücreti, 12 futbolcuya ödemeleri, elektrik borçları ve haciz ödemeleri yapılmalıdır. Bu parayı SGK'ya yatırmak Altay'ı karanlığa itmektir. Bu para personele ve futbolculara ödenmezse Altay deplasmana gidemeyecek, özveri ile oynayan futbolcu kardeşlerimiz maça çıkmayacaklardır. Kulübümüzde yemek dahi çıkmayacaktır. Gelin bu karardan dönün. İhtiyaçlı olanlara bu paralar ödensin. Karanlığa gömülmeyelim."