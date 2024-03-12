Altay umut tüketti

Trendyol 1. Lig'de son olarak evinde G.Birliği'ne 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay, son 8 haftaya kümede kalma barajının 12 puan gerisinde girerek matematiksel olmasa da psikolojik olarak havlu attı. Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen siyah-beyazlılar bu sezon işini iyice zora soktu. Oynadığı 25 maçta 17 mağlubiyet, 5 galibiyet, 3 de beraberlik alan İzmir temsilcisi, aldığı 3 puan silme cezasıyla birlikte 15 puan toplayabildi. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, basit hatalardan goller yediklerinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Oyunu ve çocukları geliştirmeye çalışıyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Onların gelişmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

EMRE BİR İLKİ YAŞADI

18 yaşındaki genç ofansif orta saha profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı.

Mali açıdan zor günler geçiren ve borçlarından dolayı transfer yasağı bulunan Altay, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları A takıma çıkarmaya devam ediyor. Son olarak 2006 doğumlu Emre Tangeldi'yi Gençlerbirliği müsabakasının kadrosuna dahil eden Cüneyt Biçer, genç oyuncuyu karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil etti. Böylece Emre Tangeldi, profesyonel futbol kariyerindeki ilk maçına çıkmış oldu. 18 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki ofansif orta saha, oyun görüşü ve teknik kalitesiyle taraftarlarının beğenisini kazandı. Biçer'in Tangeldi'ye bundan sonraki haftalarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.