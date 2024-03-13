Altay’da ödeme çağrısı

1. Lig'de kümede kalma umutlarını her hafta tüketen Altay'da 1914 Taraftarlar Derneği'nden yönetime bir çağrı geldi. Ara transfer döneminde Fransa ekibi Grenoble'ye transfer olan Efe'nin 200 bin Euro olan bonservis ücretinin ödendiğini belirten taraftar temsilcileri bu paranın SGK ödemeleri yerine kulüpte çalışanlara ve oyunculara verilmesini istedi. Altay'da son yapılan kongrede göreve getirilen yönetim yedek listedeki bir üyenin adli sicil kaydı çıkması nedeniyle geçersiz sayılırken, imza yetkisi devam eden eski başkan Ayhan Dündar'ın ise kendi dönem

borcunu ödemek istediği iddia edildi.

'KARANLIĞA İTMEKTİR'

Taraftar derneğinin açıklamasında, "Bu parayı SGK'ya yatırmak Altay'ı karanlığa itmektir. Bu para personele ve futbolculara ödenmezse Altay deplasmana gidemeyecek, futbolcu kardeşlerimiz maça çıkmayacaklardır. Kulübümüzde yemek dahi çıkmayacaktır. Gelin bu karardan dönün" ifadeleri kullanıldı.