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Altay hareketli

Efe Sarıkaya’nın satışından gelen 200 bin Euro’luk bonservis bedeli eski ve mevcut yönetimi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

HABER MERKEZİ
Altay hareketli

Trendyol 1. Lig'de küme düşmeye yaklaşan Altay'da yine hareketli günler yaşanıyor. İzmir ekibinde, ara transfer döneminde Fransa temsilcisi Grenoble'ye giden Efe Sarıkaya'nın transferinden gelen 200 bin Euro'luk bonservis ücreti eski ve yeni yönetimi karşı karşıya getirdi. Siyahbeyazlılarda başkanlık görevini Süleyman Özkaral sürdürürken, kulüpte imza yetkisini halen elinde bulunduran eski başkan Ayhan Dündar'ın Efe Sarıkaya'nın bonservisinden gelen parayı yönetmesi tartışmalara neden oldu.

SAĞDUYUYA DAVET ETTİ

Özkaral eski yönetime seslenerek, "Futbolcularımıza ve personelimize Efe'nin bonservis geliriyle ödeme yapacağımızın sözünü verdik. Bu gelirden geçmiş yönetim kurulunun sorumluluğunda olan SGK borçlarının ödenmesi demek, kulübümüzün kapısına kilit vurulması ve futbolcularımız için bir yıkım anlamına gelir" dedi. "Bu kararı alan 6 arkadaşımızı sağduyulu olmaya ve dönemlerinden kaynaklı olan borcu taksitlendirerek ödemeye davet ediyorum" diyen Süleyman Özkaral, "Alınmış olan kararı iptal etmelerini rica ediyorum" talebinde bulundu.

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