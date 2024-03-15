Altay’da Eren şoku

Trendyol 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşılaşacak olan Altay'da Eren Erdoğan şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisinde Ümraniyespor deplasmanında aldığı darbe sonrası geçen haftaki Gençlerbirliği maçını kaçıran genç sol kanat oyuncusunun diz yan bağlarında esneme tespit edildi. Eren'in 3-4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtilirken, genç oyuncunun en erken milli maç arasından sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında kadroda yer almayan Eren'in yerine Nurettin forma giymişti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer bu hafta bu bölgede Nurettin, Murat Uluç ya da Deniz'den biri arasında tercih yapacak.

SON KARARI BİÇER VERECEK

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer almayan kaleci Ozan'ın dün çalışmalara başladığı öğrenildi. Ozan'la ilgili son kararı teknik ekip verecek. Adalesinde gerilme olan Enes Yetkin'in bu hafta riske edilmemesi beklenirken darbeye bağlı sakatlık yaşayan Mehmet ise forma giyebilecek.