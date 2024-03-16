Mucize peşinde

Trendyol 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Altay'ı çok zorlu bir fikstür beklerken, siyah-beyazlılar mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Bitimine 8 hafta kala 15 puanla 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, düşme potasının üzerinde yer alan ve kendisine 12 puan fark atan Adanaspor'u altına almaya çalışacak. İzmir ekibi zorlu fikstürüne ilk olarak yarın 4. sırada yer alan Sakaryaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşarak başlayacak.

KADER HAFTALARI

Ardından 8. sıradaki Bandırma'yı ağırlayacak olan Altay, sonraki hafta gurbette lider Eyüpspor'un karşısına çıkacak. Üst üste içerde 6. Çorum FK ve Manisa FK'yı konuk edecek İzmir ekibi 7. Bolu'ya deplasmanda rakip olacak. Altay, son iki haftada ise rakibi Adana ile içerde, 12. Keçiörengücü ile gurbette oynayarak sezonu tamamlayacak.