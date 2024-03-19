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Haberler Altay Altay’a oyun teselli oldu

Altay’a oyun teselli oldu

HABER MERKEZİ
Altay’a oyun teselli oldu

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Altay, mücadeleyi bırakmayan genç oyuncularına tecrübe kazandırarak teselli buldu. Son olarak deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Sakaryaspor'a 2-0 yenilen siyahbeyazlı takım üst üste kötü skorlar almasına rağmen sergilediği futbol ile alkış topladı.

"GENÇ OYUNCULARI KAZANIYORUZ"

İstemedikleri bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyunun genelinde son dakikaya kadar rakibimizle mücadele içerisinde olmayı başardık. Genç oyunculara daha fazla şans vererek onları hem Altay'ın geleceğine hem de Türk futbolunun içerisine sunabilmeyle ilgili planlarımız var. Her geçen gün daha da iyiye gittiğini düşünüyoruz" dedi.

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