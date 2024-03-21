Altay kaderini evinde çizecek

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesini sürdüren Altay kaderini büyük oranda evinde çizecek. Haftayı 15 puanla 17. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, gelecek 4 haftada oynayacağı maçların 3'üne taraftarı önünde çıkacak, sadece 1 kez İzmir'den uzaklaşacak. Siyahbeyazlılar 3 Nisan'da eski teknik direktörü Yusuf Şimşek'in başına geçtiği Bandırmaspor'u konuk ettikten sonra zirvede yer alan Eyüpspor deplasmanına gidecek. Ardından üst üste Çorum FK ve Manisa FK'yı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak.

PUANLARI İÇERDE TOPLADI

Gelecek 4 maçının 3'ünü evinde oynayacak olan İzmir ekibi topladığı puanların çoğunu taraftarı önünde hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi evinde sahadan 4 kez galibiyetle ayrılırken, iki karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve bu süreçte 14 puan topladı.