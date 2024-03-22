Kahreden tablo

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan, sportif olarak da oldukça sıkıntılı bir süreç geçiren ve tecrübeli futbolcularıyla yol ayrımına giderek çoğunluğu gençlerden kurulu kadroyla mücadele eden Altay sergilediği grafikle adeta kahretti. Geride kalan 27 haftada sahadan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 da yenilgiyle ayrılarak ateş hattında 17. sıraya demir atan İzmir temsilcisi, bu istatistikleriyle son 10 yılın en kötü performansına imza attı.

İSTATİSTİKLERDE DİBİ GÖRDÜ

On sezonluk süreçte 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de boy gösteren İzmir temsilcisi, 27. haftalar baz alındığında 2013- 2014 sezonundan bu yana en fazla yenilgi aldığı, rakip ağları en az sarstığı, kalesinde en fazla geçit verdiği ve en az puan topladığı sezonunu yaşıyor. Siyah-beyazlılar bu sezon, en az galibiyet aldığı ikinci sezonuna da imza attı. Altay bu sezon 19 yenilgi alırken, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de aldığı 16 mağlubiyeti geride bıraktı. Rakip ağları sadece 12 kez sarsabilen İzmir ekibi 2014- 2015'te 2. Lig'de 18 gol atarak sergilediği performansın gerisine düştü. Kalesinde 55 gole engel olamayan Altay 2017- 2018'de 2. Lig'de 50 gol yediği sezonu mumla aradı. Sahadan 5 kez galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 2014-2015'te aldığı 4 galibiyetin ardından en kötü kazanma grafiğine imza attı. Altay, geride kalan 27 haftada maç başına 0.5 puan ortalaması yakalarken, hanesine sadece 15 puan yazdırarak, 23 puan topladığı 2014-2015 sezonundan sonra 27 haftalık süreç19 alır- te olumsuz performansını geliştirdi.

ALTAY'DA EMRE TANGELDİ FORMAYA ISINMAYA BAŞLADI

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda tecrübeli oyuncularını elinden kaçırdıktan sonra altyapıdan yetişen gençleriyle kümede kalma mücadelesini sürdüren Altay'da vitrine çıkan son isim Emre Tangeldi oldu. Teknik direktör Cüneyt Biçer, son 2 maçta yedek soyunan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu sonradan oyuna sürdü. İzmir ekibinin evinde 4-0 kaybettiği Gençlerbirliği karşılaşmasında 72. dakikada oyuna girerek ilk profesyonel maçına çıkan Emre, son olarak Sakaryaspor deplasmanında 63. dakikada sahaya adımını attı. Emre bu sezon U19 Elit Ligi'nde 21 müsabakada oynayıp, 2 gol attı.

ZORLU FİKSTÜR ALTAY'I BEKLİYOR

Milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Altay'ı dönüşte zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir temsilcisi, ligde bitime 7 hafta kala Bandırmaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Manisa FK, Boluspor, Adanaspor ve Keçiörengücü ile kapışacak. Siyah-beyazlıların bu zorlu fikstürde alacağı sonuçlar kaderini çizecek.

EN SKORERİ KULÜBEDE KALDI

Altay'ın 42 yaşındaki deneyimli santraforu Murat Uluç adeta kulübeden çıkamadı. Siyahbeyazlı formayla lig ve kupada toplam 4 gol atan ve takımının en skorer ismi konumunda bulunan forvet oyuncusu, siyah- beyazlı formayla sadece 402 dakika sahada kaldı. Bu sezon yalnızca 4 maçta ilk 11'de forma giyen ve buna rağmen takımı adına 4 kez rakip ağları sarsmayı başaran Uluç, son iki maçta forma giyemedi.