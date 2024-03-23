Altay’ın vazgeçilmezleri

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve kümede kalma mücadelesi veren Altay'da üç oyuncu ilk 11'in değişilmez ismi oldu. İzmir temsilcisinde 26 yaşındaki sağ bek Salih Sarıkaya ligde 26 maçta forma giyerken tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı ve takımının istikrar abidesi oldu. Siyah-beyazlıların 36 yaşındaki tecrübeli orta sahası Ceyhun Gülselam ise 25 kez teknik direktörünün ilk tercihi olurken, 25 yaşındaki stoper Sefa Özdemir 24 kez ilk 11'de forma giydi. Bu isimleri Özgür Özkaya (17), Onur Efe, Mehmet Gündüz ve Eren Erdoğan (13), Deniz Kadah (11), Ozan Evrim Özenç (10) takip etti.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik oyuncuların takıma dönmesiyle yara saracak. Siyah-beyazlılarda ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan kaleci Ozan Evrim'in iyileşerek takımla antrenmanlara başladığı öğrenildi. Sakaryaspor deplasmanında riske edilmeyen Enes Yetkin ve Mehmet'in de durumlarının iyi olduğu, iki oyuncunun birkaç gün içinde takıma katılacağı belirtildi. İzmir ekibinde dizindeki esneme nedeniyle tedavisi süren Eren Erdoğan'ın fizyoterapist eşliğinde yaptığı bireysel çalışmaların sonuna geldiği, önümüzdeki hafta toplu çalışmalarda yer alacağı ifade edildi.

SİYAH-BEYAZLILAR GOLÜ UNUTTU

Ligde zor günler geçiren İzmir temsilcisi adeta golü unuttu. Siyahbeyazlılar oynadığı son 9 karşılaşmada rakip ağları sadece 1 kez sarstı. Bu süreçte Tuzlaspor, Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK, Bodrum FK, Ümraniyespor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor maçlarında gol sevinci yaşayamayan Altay, sadece Giresunspor karşısında Murat Uluç'un ayağından 1 gol buldu.