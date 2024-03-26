Altay’da kurul hazırlığı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da gözler bu hafta 29 Mart Cuma günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurula çevrilirken, başkanlığa aday olmaya hazırlanan Süleyman Özkaral kolları sıvadı. İmza yetkisi olmasa da kulüpte başkanlık görevini yürüten Özkaral'ın hafta içinde aday listesine son şeklini vereceği öğrenildi. Bu arada kulislerde ismi başkan adaylığı için geçen eski başkan Ayhan Dündar ve eski yönetici Ethem Oruç aday olmayacaklarını açıkladı. Sürpriz bir isim çıkmaması halinde siyah-beyazlıların tek listeyle seçime gitmesi bekleniyor.