TRENDYOL 1. Lig'de çok kötü günler geçiren ve dibe demir atan Altay'a müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir kadroda yer alamayan üç ismin önümüzdeki hafta oynanacak Bandırmaspor maçına yetişeceği öğrenildi. Siyahbeyazlı ekipte iki haftadır hastalığı olan kaleci Ozan Evrim Özenç ve orta saha Enes Yetkin'in iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi. Eren Erdoğan'ın ise tedavisinin tamamlandığı ve önümüzdeki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedilirken, genç sol kanatın Bandırma maçında yüksel ihtimalle forma giyeceği belirtildi. Öte yandan Ozan'ın yokluğunda kaleyi devralan genç kaleci Mustafa Çalışkan, bu sezon forma giydiği 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Ligde bu sezon 4 karşılaşmada 9 gol gören genç eldiven bu periyotta takım arkadaşları gol atamadığı için sevinç yaşayamadı.