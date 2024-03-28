Altay’da yeni aday

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa yeni bir aday çıktı. İzmir temsilcisinde Süleyman Özkaral'dan sonra eski yönetici Nami Aslanoğlu da başkanlığa aday olma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte şubat ayında yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Aslanoğlu kulübün başkanı olması yönünde bir talep olduğunu belirterek, Altay'ı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

Altay Spor Kulübü'nde görev almanın onur ve gurur olduğunu kaydeden Aslanoğlu, "Biliyoruz zor bir görev. Biz Altay için Altaylılar olarak görevden kaçamayız. Kulübün mali durumunu biliyoruz. Tüm borcu kapatma şansımız yok. Mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz. İlk etapta transferi açmak için yaklaşık 100 milyon TL'ye ihtiyaç var. Kulübümüze kaynak sağlayacak önemli projelerimiz var. Süleyman Özkaral'la da görüşeceğim. Bölünmeden tek listeyle seçime gitmek istiyoruz. Önemli olan Altay'ı kurtarmak" dedi. Toplam borcu 602 milyon TL olan Altay'da Süleyman Özkaral da liste çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların en az iki listeyle seçime gitmesi bekleniyor.