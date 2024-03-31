Altay’ın yolu şirketleşme

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve ağır borç yüküyle boğuşan Altay'da şirketleşme sesleri yükseliyor. Önceki gün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda kulübün borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanırken, İzmir temsilcisinin bu borç yükünden kurtulmak ve düzlüğe çıkmak için kurtuluşun şirketleşmeden geçtiği ifade edildi. Rakibi Erdal Kırtaş'ı geride bırakarak bu kez resmi olarak başkanlık koltuğuna oturan Süleyman Özkaral'ın şirketleşme sözleri camiadan da oldukça olumlu karşılık buldu.

"DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Siyah-beyazlıların eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, genel kurulda yaptığı açıklamada daha önce kendisinin de şirketleşmeye karşı olduğunu ancak artık kulübün kurtuluşu içir başka çare olmadığını vurguladı. Taşpınar, "Şirketleşme için tekrar acil kongre kararı alınmalı ve bir komisyon oluşturulmalı. Günün koşulları şirketleşmeyi önümüze getirdi. Hepimiz Altaylıysak şirketleşmeye destek vermemiz lazım" ifadelerini kullandı. Genel kurulda 42 oyda kalarak seçimi kaybeden Erdal Kırtaş da yaptığı konuşmada şirketleşme vurgusu yaparken, çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırdığını ifade etmişti.

KALEDE MUSTAFA'NIN YERİNE OZAN EVRİM

Altay'ın çarşamba günü evin-evinde Bandırma ile oynayacağı maçta de kalede değişim yaşanacak. Son 2 haf-haftada tecrübeli kaleci Ozan'ın hasta olması tada nedeniyle eldivenleri devralan Mustafa yedek kulübesine dönecek. İzmir'de siyah-beyazlı-beyazlıların G.Birliği'ne 4-0 mağlup olduğu maçta ların 90 dakika oyunda kalan Mustafa, son ola-olarak Sakarya deplasmanında 2-0'lık rak yenilgiyi tattı. 4 maçta 9 gol gören genç eldiven galibiyet sevin-sevinci yaşayamadı.