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Haberler Altay Altay, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek

Altay, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek

Son dakika haberleri...Trendyol 1. Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, yarın Teksüt Bandırmaspor'la İzmir'de karşılaşacak. Teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, ilk maçına çıkacak.

AA
Altay, 1. Lig’de yarın Bandırmaspor’u konuk edecek

Altay, yarın Teksüt Bandırmaspor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Furkan Aksuoğlu görev yapacak.

Ligde 15 puanla 17. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda 3 takımın veda edeceği ligde, averajla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Tuzlaspor'un 12 puan gerisinde bulunuyor.

Teksüt Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu'dan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, ilk maçına çıkacak. Bu sezon Altay'ı da çalıştıran Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

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