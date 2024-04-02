1. Lig'de alt sıralara demir atan Altay'da sözleşmesi sezon sonu bitecek isimler ayrılık hazırlığına başladı. Siyah-beyazlı ekipte yaşanan mali kriz ve 2. Lig'e düşme ihtimalinin her geçen hafta artması nedeniyle kontratı bitecek sekiz oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla İzmir ekibine vedaya hazırlanıyor. Kalede Ozan Evrim ve Mustafa Çalışkan, stoper Tugay Gündem, sağ bek Salih Sarıkaya, sol kanat Eren Erdoğan, santrafor Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç ve Deniz Kadah bu isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen kongrede yeniden seçilen başkan Süleyman Özkaral, ilk etapta bu sekiz oyuncuyla masaya oturacak. Ancak yol ayrımı kaçınılmaz olabilir. NİSAN AYI YOĞUN Alacakları nedeniyle ayrılma haklarını saklı tutan ancak takıma sezon içinde veda etmeyen isimlerin kararının bu kez kesin olduğu kaydedildi. 8 oyuncuya ek olarak bir yıl daha sözleşmeleri olan Kuban, Yusuf, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz, Enes Öğrüce, Enes Yetkin, Ali, Ege, Onur Efe ve Erdem ile de gelecek sezon için masaya oturulacak. SİYAH-BEYAZLILAR MUCİZE ARAYACAK 1. Lig'de 2'nci haftadan bu yana düşme hattından kurtulamayan Altay, üst üste oynayacağı 3 zorlu maçı kaybetmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın bitime 4 hafta kala 2'nci Lig'e düşecek. Siyah-beyazlılar, bu üç maçta Bandırma, Eyüp ve Çorum ile oynayacak. Son 7 haftaya girilirken 15 puanla ligde kalma barajının 12 puan gerisinde 17. sırada yer alan İzmir ekibi 3'te sıfır çekerse, 27'şer puanlı Ş.Urfa ve Tuzla'yı geçme şansını kaybedecek. İki takımın tüm maçlarını kaybetmesi, Altay'ın son 4 maçını kazanıp 27 puana ulaşması ihtimalinde bile Tuzlaspor ikili averajla, Ş.Urfaspor genel averajla Altay'ın üstünde yer alacak.