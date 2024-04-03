Altay’ın rakibi Bandırmaspor

TRENDYOL 1. Lig'de düşme hattına demir atan Altay hafta içi mesaisinde Play-Off yarışı veren Bandırmaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 28. hafta mücadelesinde Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Ligde son 3 maçını gol atamadan kaybeden İzmir ekibi bitime 7 maç kala 15 puanla 17. sırada yer alırken, Bandırma ise 41 puanla 8. basamakta bulunuyor. Bu sezon Altay'da da görev yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yeni takımının başındaki ilk sınavında eski takımına rakip olacak. Altay'da sakatlığı süren Eren Erdoğan forma giyemeyecek. İdman eksiği olan Enes Yetkin'in durumu ise belirsiz. Maçın biletleri 1308 TL ve 54.5 TL arasında satışa çıktı.