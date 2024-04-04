Altay dağıldı

Trendyol 1. Lig'de ateş hattında yer alan Altay sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 6-0 mağlup oldu, adeta dağıldı. 49'da sağdan kullanılan köşe atışında arka direkte Doğancan kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 51'de sağ kanattan gelen ortada Dijitte kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-2. 57'de Metehan'ın sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan ağlara gitti: 0-3. 61'de ceza sahasında topla buluşan Rahmetullah meşin yuvarlağı sağ köşeye yuvarladı: 0-4. 76'da Jozefzoon'un pasında topla buluşan Doğancan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 0-5. 83'te Özgür ceza sahası içinde Jozefzoon'u düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Badji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi, maçın skorunu belirledi: 0-6. İzmir ekibi, bitime 6 maç kala 15 puanda kaldı ve umut tüketti.