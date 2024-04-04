  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay dağıldı

Altay dağıldı

HABER MERKEZİ
Altay dağıldı
Trendyol 1. Lig'de ateş hattında yer alan Altay sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 6-0 mağlup oldu, adeta dağıldı. 49'da sağdan kullanılan köşe atışında arka direkte Doğancan kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 51'de sağ kanattan gelen ortada Dijitte kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-2. 57'de Metehan'ın sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan ağlara gitti: 0-3. 61'de ceza sahasında topla buluşan Rahmetullah meşin yuvarlağı sağ köşeye yuvarladı: 0-4. 76'da Jozefzoon'un pasında topla buluşan Doğancan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 0-5. 83'te Özgür ceza sahası içinde Jozefzoon'u düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Badji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi, maçın skorunu belirledi: 0-6. İzmir ekibi, bitime 6 maç kala 15 puanda kaldı ve umut tüketti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA