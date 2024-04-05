Altay düştü düşüyor

Trendyol 1. Lig'de evinde Play-Off mücadelesi veren eski teknik direktörü Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı Bandırmaspor'a 6-0 yenilen Altay, kümede kalma umutlarını tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresinde kalesinde 6 gol birden görerek yüzü kızaran siyahbeyazlılar, bitime 6 maç kala Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un 15 puan gerisinde yer aldı. Matematiksel olarak küme düşmenin eşiğinde gelen Altay, son 4 maçında gol sevinci dahi yaşayamadı. 1. Lig'e vedaya hazırlanan siyah-beyazlılar, kalan 6 maçta Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü (D) ile oynayacak.

"KÖTÜ BİR SONUÇ ALDIK"

Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, milli aradan sonra dönüş maçlarının zor olduğunu dile getirerek "Gençler ellerinden gelen mücadeleyi sergiliyorlar 1 TL almadan miş. por'u sa ancak maalesef bir yere kadar. Kötü bir sonuç. Fazla konuşacak bir durum yok" şeklinde konuştu.