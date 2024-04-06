Altay bu hafta düşebilir

Trendyol 1. Lig'de evinde Bandırmaspor'a 6-0 yenilerek son 6 haftaya kümede kalma barajının 15 puan gerisinde giren Altay, pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor'a da mağlup olması halinde 2'nci Lig'e matematiksel olarak düşebilir. Galip gelmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek Eyüp karşısında sürpriz arayacak Altay, yarınki maçta kaybeder, 30 puanlı Adanaspor ise G.Birliği deplasmanından puan çıkarırsa İzmir ekibi lige mendil sallayacak. 15 puanda kalması halinde ise 30 puanlı bir diğer takım olan Ş.Urfaspor'u geçme şansını kaybedecek. Altay ve Şanlıurfa ikili averajda eşit olsa da Güneydoğu temsilcisi genel averajda 44 gol önde olduğu için ligi büyük olasılıkla Altay'ın önünde bitirecek. Siyah-beyazlılar, bir futbol mucizesi gerçekleşmezse en son 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadığı İkinci Lig'e 6 yıl sonra geri dönecek.