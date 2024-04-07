1.Lig’de kritik randevu

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak hafta içinde evinde Bandırmaspor'a 6-0 yenilen düşme hattındaki Altay bugün deplasmanda lider Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 29'uncu hafta maçını Alpaslan Şen yönetecek. Ev sahibi Eyüpspor karşılaşmayı kazanması halinde bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Rakibine yenilmesi halinde Altay'ın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşebilir. Siyah-beyazlılar galip gelse bile kümede kalma yarışındaki rakipleri de kazanırsa lige mendil sallayacak. Ligde Eyüpspor 64 puanla zirvede yer alırken, İzmir temsilcisi 15 puanla 17'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etmişti.