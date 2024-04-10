Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay sessizliğe büründü. İzmir temsilcisinde hafta içinde yapılan antrenmanlar hakkında paylaşım yapılmazken, Eyüp maçı hakkında da herhangi bir bilgilendirme yapılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Kulübü nasıl bir geleceğin beklediği merak konusu olurken, kulübün önde gelen isimleri ise acilen şirketleşme çağrısı yaptı. Altay'ın eski divan başkanı Ahmet Çoker'den şirketleşme açıklaması geldi.

ŞİRKETLEŞME ÇAĞRISI

Çoker, "Eğer tüm kulübü şirket yapıp satarsak herkes karşı çıkacak ve çıkmalı. Ama bugün futbolun evrildiği yer başka bir yönetim gerektiriyor. Bir grubun veya kişinin sermayesinin çözemeyeceği durumdayız. Kaldı ki bu durumlarda da "bir kişinin malı" gibi oluyor kulüp. Kötü örnekleri yüzünden bu haldeyiz bildiğiniz üzere. O nedenle herkes elini yıkamalı ve yeniden yapılanmalıyız" ifadelerini kullandı.