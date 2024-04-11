İzmir'in köklü çınarı Altay, Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala yarışa havlu atarak sessiz sedasız 2. Lig'e düşme sancısını yaşadı. Maddi imkansızlıklar içinde, transfer yasağı ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, 2017-18 sezonunda şampiyon olarak çıktığı İkinci Lig'e geri dönerken altı yıllık süreçteki yolculuğu 'Nereden nereye!' yorumlarına neden oldu. 2016 yılında göreve gelen başkan Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte büyük bir atak yapan Altay, bu dönemde 3. Lig'den Süper Lig'e kadar çıkarak büyük bir başarı öyküsüne imza attı. Ancak üst liglerde tutunamayarak, TFF İkinci Lig'e kadar paraşütsüz geri geldi.

İSTİKRARI SAĞLAYAMADI

Birinci Lig'e ilk kez çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana geçen altı yıllık süreçte siyahbeyazlılarda toplam beş başkan görev yaparken, tam 18 teknik direktör değişikliği yaşanırken, 17 farklı isim takımı çalıştırdı. Bayrağı Süper Lig'den düştüğü sezon devreden Başkan Ekmekçioğlu'ndan sonra Levent Doğanoğlu, Ayhan Dündar, Murat Pervane ve son olarak Süleyman Özkaral yönetim koltuğunda oturdu. Özden Töraydın'ın 2017-18'da 1. Lig'e çıkardığı Altay, efsane isim Mustafa Denizli ile Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonuna kadar 8 kez teknik adam değişikliği yaşandı.

BU SEZON 6 HOCA ÇALIŞTIRDI

Maddi sıkıntıları bu sezon oldukça derinden hisseden Altay, geçen sezondan süregelen transfer yasağı, devre arasında yaşanan futbolcu ayrılıkları ve teknik direktör istikrarsızlığı ile dibi gördü. Bu yıl Tuna Üzümcü ile başlayan sezonda Özkan Kılıç, Bahloul Djilali, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek ve son olarak Cüneyt Biçer ile yola devam edilirken 6 teknik adamla takım 29 maçta 15 puan toplayarak 6 yıl sonra İkinci Lig'e geri döndü.

YARIN: MUSTAFA DENİZLİ'DEN SÜRPRİZ HAMLE