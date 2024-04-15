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Altay puana hasret kaldı

HABER MERKEZİ
Altay puana hasret kaldı
Trendyol 1. Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleştikten sonra önceki gün evinde çıktığı Çorum FK maçını 3-1 kaybeden Altay, üst üste 6'ncı mağlubiyetini aldı. Son 10 maçına teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çıkan İzmir temsilcisi bu periyotta 8 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam önderliğinde kalesinde 28 gol görüp, 3 gol attı. Son 4 haftada Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile (D) karşılaşıp sezonu noktalayacak Altay, 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen genç oyuncularının daha fazla tecrübe kazanmasını hedefliyor.
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