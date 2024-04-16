Altay ligin kaderini belirleyecek

1. Lig'e veda eden Altay, sezonun bitmesine 4 maç kala rakip takımların adeta kaderini çizecek. Hedefi olan takımlarla karşılaşacak olan İzmir ekibi, Play-Off ve ligde kalma yarışına damga vuracak. Cuma günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK ile Ege derbisinde kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Play-Off'u hedefleyen Boluspor'a konuk olacak.

VEDA MAÇI GURBETTE

Daha sonra lige tutunma savaşındaki Adanaspor'u ağırlayacak İzmir ekibi, veda maçında orta sıralarda yer alan Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alacağı sonuçlarla Süper Lig ve kümede kalma yarışlarını etkileyecek Altay, sezonu alkışlanarak noktalamayı hedefliyor.