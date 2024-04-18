Altay’da dev zirve

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da camianın önemli isimleri bugün bir araya gelip kulübün kurtuluşu için yol haritası çizecek. TFF 2. Lig'e son kongrede 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanan borç yüküyle düşecek siyah-beyazlılarda yapılacak toplantıda şirketleşme için radikal kararlar alınması bekleniyor. Kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'nin önderliğinde İzmir Ticaret Odası'nda saat 19.30'da gerçekleşecek toplantıya eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve eski yüksek divan kurulu başkanı Ahmet Çoker'in yanı sıra siyah-beyazlıcamianın önde gelen isimlerinin katılacağı öğrenildi.

ÜYE SAYISI DÜŞÜRÜLECEK

Son olarak geçen ay sonunda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Süleyman Özkaral'ın getirildiği Altay'da bu kez şirketleşme için bir kez daha kongre kararı alınması bekleniyor. Geçen yıl ağustos ayında yapılan genel kurulda üyelerden şirketleşme yetkisi alınmış ancak bir kulüp üyesinin dava açması nedeniyle şirketleşme çalışmaları rafa kaldırılmıştı. Bu arada camia büyüklerinin genel kurul yapısını değiştirmeyi planladığı öğrenildi. Yıllık aidat ücretinin 2 bin 400 TL'ye çıkarıldığı kulüpte üye sayısının düşürülmesi de gündemde.

GENÇ NURETTİN'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

Altay'da genç santrfor Nurettin Küçükdeniz'in kasığından sakatlandığı öğrenildi. Son olarak iç sahada oynanan Çorum FK maçında ikinci yarıda oyuna girip, 63. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 19 yaşındaki forvetin yarın İzmir'de oynanacak Manisa FK müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.