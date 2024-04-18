Altay’da Ozan yolcu

Trendyol 1. Lig'e veda ederek büyük bir üzüntü yaşayan Altay'da yaprak dökümü başladı. Siyah-beyazlı ekibin son 3 sezondur kalesini koruyan 31 yaşındaki deneyimli file bekçisi Ozan Evrim Özenç'in takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor ile masaya oturan ve büyük ölçüde anlaşan Ozan'ın sezonun bitmesinin ardından İstanbul temsilcisi ile imzalayacağı öne sürüldü. Altay ile 34 maça çıkan ve İzmir temsilcisinin yaklaşık 3 yıldır kalesini koruyan Ozan'ın sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.

BİRÇOK KULÜPTE OYNADI

Profesyonel kariyerine Denizlispor'da başlayan Ozan, Antalyaspor ve Boluspor formalarını da terletti. Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Göztepe ile oynanan olaylı karşılaşmada Altay kalesini korurken, bir taraftar tarafından korner direği ile saldırıya uğrayarak hafızalara kazınmıştı. Ozan'ın ekonomik nedenler nedeniyle bu kararı aldığı iddia edilirken, ayrıca sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak diğer oyuncuların da Ozan'ın ardından takım ile vedalaşması bekleniyor.