İzmir’de derbi günü

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleştikten sonra geçen hafta evinde Çorum FK'ya 3-1 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini alan Altay ile lige tutunma savaşı veren Manisa FK Ege derbisinde karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak 31. haftanın açılış mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan santrafor Nurettin forma giyemeyecek, iyileşen Eren'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Konuk takımda kart cezalısı Oğuz görev yapamayacak. Altay ligde 15 puanla 17. sırada yer alırken, Manisa FK ise düşme hattının 1 puan üstünde 33 puanla 14. basamakta konumlanıyor.

MANİSA'YA PUAN ŞART

İzmir ekibi derbide rakibini yenerek moral bulmak isterken, Manisa temsilcisi ise kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak ve son haftalarda korkulu rüya görmemeyi hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Manisa FK 3-0 kazanmıştı.