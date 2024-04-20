Çözüm şirketleşme

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da önceki gün camianın önde gelen isimlerinin gerçekleştirdiği toplantıda radikal kararlar alındı. Birinci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son kongrede borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanan siyah-beyazlılar camianın simge ismi Mustafa Denizli önderliğinde bir platform oluşturdu. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen toplantıya Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra Mustafa Denizli, Mahmut Özgener, Ahmet Taşpınar, Ahmet Çoker, Cihangir Marmara, İbrahim Akman gibi isimler katılırken kritik zirvede futbol şubesinin kurulacak bir şahıs şirketine devredilmesi kararı alındı. Ayrıca toplantıda camianın önde gelenleri kurtuluş için 7 formül belirledi.

HAYATA GEÇİRİLECEK 7 MADDE

6102 sayılı TTK ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri yasası uyarınca futbol şubesinin kurulacak bir şirkete devredilmesi kararı alınmış ve belli bir aşamada olan çalışmaların tamamlanması için belirlenen bir ad ile (isim onayı için başvuru yapılacaktır) bir şirket kurulacaktır. Şirketin kuruluşu için gereken zorunlu masraflar ve sermaye karşılanmıştır. Bu şirket ileride yatırımcılarla görüşerek futbol şubesini devralacaktır. Henüz yatırımcı görüşmesi yapılmamıştır. Bu görüşmeler için önce şirketin kurulması gerektiği için bu adım atılmıştır. Altay kulübünün halen 1291 üyesi vardır. Balotaj kurulu ile çalışılarak üye sayısı bir hafta içinde güncellenecektir. Mevcut kadronun korunarak önümüzdeki sene 'varlığımızın sürdürülmesi' için gereken sermaye, gerçekçi hedefler belirlenerek sezon sonuna kadar oluşturulacaktır. Borç yükünün azaltılması için alacaklılarla görüşmek üzere bir heyet oluşturulmuştur. Borç yükünü oluşturan üç ana unsur döviz borcu, yönetici borcu ve TL olarak sporcu ve teknik heyet borçlarıdır ve bunlar yapılandırılacaktır. Başlatılan süreç sonuna kadar ilerlenerek ve oluşturulan platform genişletilerek sonuç alınana kadar devam edecektir. Büyük Altay sahipsiz değildir ve özlenen günlerine dönecektir.